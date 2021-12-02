Shahjahanpur News: बिल्ली और बंदरो के काटने से दो महिलाओं समेत कई लोग घायल

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मोहल्ला बंगशान निवासी मच्छन मिस्त्री की पत्नी मुन्नी बेगम सुबह दस बजे घर की छत पर एक बिल्ली के काटने से घायल हो गईं। खिरिया सकटू गांव में बिल्ली के काटने से युवराज घायल हो गए। गोविंदपुर गांव के हरीश कुमार की पत्नी ललिता देवी को बरखेड़ा गांव की बड़ौदा बैंक शाखा के बाहर एक बंदर ने हाथ में काट लिया। पिपरी खुर्द गांव के मूंगा लाल, भोजपुर के संतोष की पुत्री नैना और मोहल्ला आतिशबाजान निवासी विनोद कुमार की पुत्री पायल भी बंदर के काटने से घायल हो गई। सीएचसी प्रभारी डॉ. फैजान खां के अनुसार इन सभी दवाएं देने के साथ एआरवी के इंजेक्शन लगाए गए हैं। संवाद

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मीरानपुर कटरा। नगर समेत कई गांवों में बुधवार को बिल्ली और बंदरों के काटने से दो महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। उनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज किया गया है।