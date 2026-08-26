Shahjahanpur News: सात शिकायतें आईं, एक का भी नहीं हुआ निस्तारण

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जनसुनवाई में कांति देवी ने गली बनवाने, हुंडालखेल निवासी मुख्तार अहमद ने पाइप लाइन में पानी न आने, पार्षद अनूप मौर्य ने लोहारों वाले चौराहा पर नाली की मरम्मत, खलीलगर्वी निवासी प्रमोद मल्होत्रा ने जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, मोहम्मद जई निवासी जीशान ने अतिक्रमण हटवाने, चिनौर निवासी अंचल सक्सेना ने दाखिल-खारिज कराने और कैसर जहां ने बीमा दिलाने संबंधी शिकायत की।इस दौरान अपर नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी, संयुक्त नगर आयुक्त संगीता कुमारी, सहायक नगर आयुक्त तरुण प्रताप सिंह, महाप्रबंधक जल विजय नारायण मौर्य, कर निर्धारण अधिकारी दिव्यांशु पांडेय, कर अधीक्षक विजय कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।अतिक्रमण की शिकायत पर हुई नोकझोंकअतिक्रमण हटाने की शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी ने अधिकारियों से कहा कि वह एक साल से चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी बात को लेकर जनसुनवाई केंद्र में फरियादी और अधिकारियों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता देख नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने दोनों पक्षों को शांत कराया और शिकायतकर्ता को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया।