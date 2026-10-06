Shahjahanpur News: सीनियर महिला हॉकी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रदेशस्तरीय समन्वय बालक-बालिका जूनियर-सीनियर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए सोमवार को ट्रायल हुए। टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया।
जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद ट्रायल हुआ। प्रदर्शन के आधार पर जिलास्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए भावना, काजल, वीरा, रिधिमा पांडेय, गीत, रागिनी, सोमीमा राणा, नैंसी, अपूर्वा, रेशनी देवी, मानसी और आशिका का चयन किया गया। संवाद
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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद ट्रायल हुआ। प्रदर्शन के आधार पर जिलास्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए भावना, काजल, वीरा, रिधिमा पांडेय, गीत, रागिनी, सोमीमा राणा, नैंसी, अपूर्वा, रेशनी देवी, मानसी और आशिका का चयन किया गया। संवाद
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