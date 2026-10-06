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Shahjahanpur News: सीनियर महिला हॉकी टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन

Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
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Selection of players for the senior women's hockey team
शाहजहांपुर में  हथौड़ा स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता के ट्रॉयल में प्रतिभाग करतीं ​खिलाड़ी। संव
शाहजहांपुर। प्रदेशस्तरीय समन्वय बालक-बालिका जूनियर-सीनियर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए सोमवार को ट्रायल हुए। टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद ट्रायल हुआ। प्रदर्शन के आधार पर जिलास्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए भावना, काजल, वीरा, रिधिमा पांडेय, गीत, रागिनी, सोमीमा राणा, नैंसी, अपूर्वा, रेशनी देवी, मानसी और आशिका का चयन किया गया। संवाद
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