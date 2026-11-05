Shahjahanpur News: सत्यपाल बने बृज क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा का क्षेत्रीय महामंत्री

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मीरानपुर कटरा। भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं बरेली की मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारी सत्यपाल को बृज क्षेत्र अनुसूचित मोर्चा का क्षेत्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। सत्यपाल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत का आभार व्यक्त किया है। कहा कि संगठन के प्रति उनकी सक्रियता और सामाजिक कार्यों को देखते हुए पार्टी ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है। संवाद