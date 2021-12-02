Shahjahanpur News: श्रद्धा से मनाई गई संत सुखदेव सिंह की बरसी

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खुटार । गांव महोलिया वीरान के गुरुद्वारे में संत बाबा सुखदेव सिंह की बरसी श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। भाई मनोहर सिंह पंजाब के रागी जत्थे ने गुरु महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि जिस प्रकार नदी अपना जल खुद नहीं पीती, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, उसी, प्रकार संत भी परमार्थ के कारण मानव शरीर रख कर अवतार लेते हैं और मानवता का कल्याण करते हैं। इस दौरान संत सुखेदव सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। आयोजन में आसपास के कई गांवों के लोगों ने गुरुद्वारे में पहुंचकर गुरु के दीवान पर मत्था टेका और दिन भर चले लंगर में प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। संवाद