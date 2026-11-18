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एमआरएफ सेंटर काफी समय से बंद है। करीब दो माह पहले भी कुछ साधुओं ने यहां कब्जे की कोशिश की थी। मंगलवार को दोबारा ताला लगाए जाने की सूचना पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, अपर नगर आयुक्त भान सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां कोई नहीं मिला। टीम ने ताला तुड़वाकर कपड़े सहित अन्य सामान बाहर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। विज्ञापन

नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पहले भी कब्जे की कोशिश हो चुकी है। इस बार सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। एमआरएफ सेंटर काफी समय से बंद है। करीब दो माह पहले भी कुछ साधुओं ने यहां कब्जे की कोशिश की थी। मंगलवार को दोबारा ताला लगाए जाने की सूचना पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, अपर नगर आयुक्त भान सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां कोई नहीं मिला। टीम ने ताला तुड़वाकर कपड़े सहित अन्य सामान बाहर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया।नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि पहले भी कब्जे की कोशिश हो चुकी है। इस बार सुरक्षा के लिए कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।

शाहजहांपुर। रोजा क्षेत्र के अहमदपुर निवाजपुर स्थित एमआरएफ सेंटर पर कुछ साधुओं ने सामान रखकर कब्जा कर लिया और गेट पर ताला लगा दिया। सूचना पर पहुंची नगर निगम की टीम ने ताला तुड़वाकर साधुओं का सामान बाहर निकलवा दिया। सेंटर पर सुरक्षा के लिए चौकीदार तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं।