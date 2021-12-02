फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   RTE: Rs 1.61 crore transferred to the accounts of 3,238 students

आरटीई : 3238 विद्यार्थियों के खातों में भेजे गए 1.61 करोड़ रुपये

Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
RTE: Rs 1.61 crore transferred to the accounts of 3,238 students
शाहजहांपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3238 विद्यार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता की धनराशि भेज दी गई है। बच्चों को पांच-पांच हजार रुपये के हिसाब से एक करोड़ 61 लाख 90 हजार रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, कलान ब्लॉक के 12 स्कूलों के बच्चों का सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें अभी सहायता राशि नहीं मिल सकी है।
विज्ञापन

जिले के करीब 240 निजी स्कूलों में चार हजार से अधिक बच्चे आरटीई के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जरूरी सामग्री खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों ने बच्चों के अभिलेखों और बैंक खातों का सत्यापन किया था।
विज्ञापन

सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के 3238 बच्चों के खातों में सहायता राशि भेजी गई है। इस धनराशि से अभिभावक बच्चों के लिए दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, स्टेशनरी और पढ़ाई से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री खरीद सकेंगे। वहीं, कलान ब्लॉक में करीब 12 स्कूलों के बच्चों के खातों का सत्यापन कराया जाना बाकी है। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र बच्चों को भी सहायता राशि भेजी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बीएसए जयशंकर श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकतर स्कूलों के बच्चों के खातों में धनराशि भेजी गई। शेष की धनराशि के लिए सत्यापन कराया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed