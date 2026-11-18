विज्ञापन

राज्य सेक्टर योजना के तहत चारखंभा से घंटाघर तक डामर सड़क बनाई जा रही है। मालखाना मोड़ के पास एक घर में पानी का कनेक्शन होना था, लेकिन ठेकेदार ने जल्दबाजी में सड़क बना दी। पार्षद दिवाकर मिश्रा का कहना है कि कनेक्शन कराने के लिए ठेकेदार और जल निगम के अधिकारियों को पहले ही बताया गया था। इसके बावजूद मंगलवार सुबह जल निगम की टीम ने सड़क खोदकर कनेक्शन किया।अपर नगर आयुक्त भान सिंह ने बताया कि सड़क बनने से पहले पानी का कनेक्शन होना था। ठेकेदार ने जल्दबाजी में सड़क डाल दी। कनेक्शन करा दिया गया है और संबंधित ठेकेदार को सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं।