फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Rising water levels in the Ramganga and Bahgul rivers are causing distress to residents of riverside villages.

Shahjahanpur News: रामगंगा और बहगुल में जलस्तर बढ़ने से तटीय गांवों के लोग परेशान

Mon, 28 Sep 2026 12:52 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
Rising water levels in the Ramganga and Bahgul rivers are causing distress to residents of riverside villages.
जलालाबाद पानी से चारो तरफ से घिरा गांव कसारी खुर्द व कसारी कलां। संवाद
0 फसलें डूबने के बाद ग्रामीणों में बाढ़ की दोहरी मार की बढ़ी आशंका
विज्ञापन

फोटो- 54 और 58
संवाद न्यूज एजेंसी
जलालाबाद। लगातार तीन दिनों से जारी बारिश से बेहाल ग्रामीणों को अब रामगंगा व बहगुल नदियों का जलस्तर बढ़ने की आहट से दोहरी मार की आशंका सताने लगी है। अत्यधिक बारिश से निचले इलाके के एक दर्जन गांवों में चारों तरफ फैले पानी ने सैकड़ों एकड़ फसलों को डुबोकर किसानों को बर्बादी की कगार पर ला दिया है।
ग्रामीणों के अनुसार शनिवार रात से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित कसारी खुर्द, कसारी कलां, बलदेवपुर, तेरा, हथिनापुर, मंझरा, रैपुरा, संगाहा, थाथरमई, उइला, हवा मड़ैया, टापर, खंडहर और एलमनगर सहित अल्हागंज क्षेत्र के कई गांव शामिल हैं। कसारी खुर्द, कसारी कलां, बलदेबपुर, तेरा और मंझरा आदि गांव ऐसे हैं, जहां चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। इन गांवों में कई जगहों पर तिल, उर्द, मूंगफली और लतावर्गीय फसलें पानी मे डूबकर पूरी तरह खराब हो गई हैं। प्रभावित गांवों के नरवीर, यादराम, नन्हकू, हरिविलास आदि ने बताया कि नदी का जलस्तर और बढ़ने पर बाढ़ जैसे हालात फिर हो जाएंगे। इस आपदा से सबसे बड़ी दिक्कत जानवरों के चारे तथा दैनिक कार्यों को निपटाने की हो गई है।
विज्ञापन

---
अवकाश के बावजूद फसली नुकसान का हुआ सर्वे
जलालाबाद। डीएम के निर्देश पर रविवार को अवकाश होने के बाद भी तेज हवा और बारिश से फसलों काे हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने लेखपालों के साथ कई प्रभावित गांवों का दौरा कर सर्वे कराया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसडीएम ने खखूड़ी, कनारी ओर चिलौली गांव में निरीक्षण कर फसली नुकसान का जायज़ा लिया। इसके अलावा कसारी, बलदेवपुर, रैपुरा, मंझरा सहित क्षेत्र के अन्य कई गांवों में लेखपाल पहुंचे, जहां बाढ़ और बारिश से बड़े पैमाने पर फसली नुकसान हुआ है। एसडीएम ने बताया कि प्रभावित गांवों में फसलों के नुकसान का सर्वे कर उसकी ऑनलाइन फीडिंग करने के लिए लेखपालों को निर्देशित किया गया है। संवाद
000
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed