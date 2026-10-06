Shahjahanpur News: जलालाबाद और कलान के सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया सम्मान

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जिलाध्यक्ष उदित प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहा है। भविष्य में भी शिक्षक हितों से जुड़ी किसी समस्या को लेकर संगठन किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार है।समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश पाल सिंह, विजय कुमार मिश्र, पंडित बाबूराम दीक्षित, राजेश कुमार सिंह, दुर्गा राजबहादुर गुप्ता और कृष्णपाल सिंह को सम्मानित किया गया।मुनीश सिंह परिहार के संचालन में हुए कार्यक्रम प्रधानाध्यापक अमित त्रिवेदी, अनूप सिंह, प्रदीप कुमार, डिंपल गुप्ता, प्रतिभा कटियार, उषा सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद