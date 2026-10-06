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Shahjahanpur News: जलालाबाद और कलान के सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया सम्मान

Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:08 AM IST
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Retired teachers from Jalalabad and Kalan felicitated.
शाहजहांपुर में सीनियर बेसिक ​शिक्षक संघ के कार्यक्रम में सेवानिवृत्त ​शिक्षक को सम्मानित करते ज
शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की ओर से जलालाबाद और कलान क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षण कर्मचारियों का सम्मान समारोह सुभद्रा महिला जूनियर हाईस्कूल में आयोजित किया गया।
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जिलाध्यक्ष उदित प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन हमेशा तत्पर रहा है। भविष्य में भी शिक्षक हितों से जुड़ी किसी समस्या को लेकर संगठन किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार है।
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समारोह में सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश पाल सिंह, विजय कुमार मिश्र, पंडित बाबूराम दीक्षित, राजेश कुमार सिंह, दुर्गा राजबहादुर गुप्ता और कृष्णपाल सिंह को सम्मानित किया गया।
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मुनीश सिंह परिहार के संचालन में हुए कार्यक्रम प्रधानाध्यापक अमित त्रिवेदी, अनूप सिंह, प्रदीप कुमार, डिंपल गुप्ता, प्रतिभा कटियार, उषा सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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