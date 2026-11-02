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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Repair work to be carried out today; power supply to remain off for five hours.

Shahjahanpur News: आज होगा मरम्मत का कार्य, पांच घंटे गुल रहेगी बिजली

Mon, 02 Nov 2026 01:39 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:39 AM IST
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Repair work to be carried out today; power supply to remain off for five hours.
अल्हागंज। दीपावली पर निर्बाध और बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत निगम की ओर से 33 केवीए विद्युत लाइन पर अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके चलते सोमवार को अल्हागंज विद्युत उपखंड क्षेत्र में पांच घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इससे करीब 10 हजार उपभोक्ता प्रभावित होंगे।
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उपखंड अधिकारी सौरभ शाक्य ने बताया कि सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक शटडाउन लिया जाएगा। संवाद
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