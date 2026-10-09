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Shahjahanpur News: खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति लोगों को किया जागरूक

Fri, 09 Oct 2026 01:15 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:15 AM IST
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Raised public awareness about food adulteration.
जलालाबाद। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने और लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक करने के लिए खाद्य विभाग की ओर से नगर में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान फूड सेफ्टी वैन के माध्यम से विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच कर उनकी गुणवत्ता परखी गई।
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खाद्य निरीक्षक विनय सिंह यादव ने लोगों को मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, पैकेट पर अंकित निर्माण और समाप्ति तिथि की जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री खरीदने से पहले पैकेट पर दी गई आवश्यक जानकारी जरूर पढ़ें। संवाद
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