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बीटीसी प्रशिक्षुओं को दिया स्वगणना का प्रशिक्षण



शाहजहांपुर। जनगणना-2027 के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी प्रशिक्षुओं को स्वगणना का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन माध्यम से स्वयं और परिवार की जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई गई। राज्य मास्टर ट्रेनर अनूप कुमार वर्णवाल, चिंतामणि तिवारी और फील्ड ट्रेनर मृदुल श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण दिया। डायट प्राचार्य आशीष चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद बीटीसी प्रशिक्षुओं को दिया स्वगणना का प्रशिक्षणशाहजहांपुर। जनगणना-2027 के तहत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में बीटीसी प्रशिक्षुओं को स्वगणना का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन माध्यम से स्वयं और परिवार की जनगणना संबंधी जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई गई। राज्य मास्टर ट्रेनर अनूप कुमार वर्णवाल, चिंतामणि तिवारी और फील्ड ट्रेनर मृदुल श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण दिया। डायट प्राचार्य आशीष चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। कंपोजिट विद्यालय रोटी गोदाम में प्रधानाध्यापक इमरान सईद ने अभिभावकों को स्वगणना के प्रति जागरूक किया और इसकी प्रक्रिया की जानकारी दी। सिंधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय तेरा में प्रधानाध्यापक सरताज अली ने अभिभावकों को बताया कि जनगणना के तहत स्वगणना के लिए पोर्टल का लिंक जारी किया गया है। सभी लोग स्वयं गणना कर इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान दें। सहायक अध्यापक दीपा पूनिया, रबीउल्ला, रेखा, रेनू देवी आदि मौजूद रहीं। संवाद