शाहजहांपुर: जिला कारागार में उम्रकैद की सजा काट रहे बंदी की मौत, हृदय संबंधी बीमारी से था पीड़ित

शाहजहांपुर के जिला कारागार में निरुद्ध कांट थाना क्षेत्र के गांव कमलनैनपुर निवासी ताहिर (65) की शनिवार रात राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उसे एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा था। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ताहिर आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल प्रशासन ने ताहिर के परिजनों को सूचना दे दी है।

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जेल अधीक्षक जेपी तिवारी ने बताया कि ताहिर का लखनऊ के अस्पताल में हृदय संबंधी बीमारी का उपचार चल रहा था। शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। ताहिर को वर्ष 2023 में रोजा थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में नामजद किया गया था। इसी वर्ष 28 जुलाई को अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वह 23 मई 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।