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Shahjahanpur News: मरम्मत कार्य के चलते रेलवे का गेट नंबर चार सी रहेगा बंद

Sun, 15 Nov 2026 01:05 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Sun, 15 Nov 2026 01:05 AM IST
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Railway gate number four C will remain closed due to repair work
रोजा। चकभिटारा गांव स्थित रेलवे गेट संख्या चार सी पर मरम्मत कार्य के चलते रविवार सुबह छह बजे से सोमवार शाम छह बजे तक यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे गेट से होकर गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
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यातायात बाधित रहने के दौरान लोगों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रेलवे गेट संख्या चार सी से आवागमन करने वाले लोग रेलवे गेट संख्या दो सी निगोना और पांच सी बरतारा से होकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। पीडब्ल्यूआई संजीव सक्सेना ने बताया कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। संवाद
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