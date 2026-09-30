Shahjahanpur News: नरमू से जुड़े रेल कर्मियों ने प्रदर्शन कर डीआरएम को भेजा मांगपत्र

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धरनास्थल पर वक्ताओं ने रेलवे आवासों की दयनीय स्थिति में सुधार कर वहां से सीमेंट की चादर हटाकर उनकी जगह आरसीसी की छत बनवाने, आवासों के दरवाजों पर जाली लगवाने, पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने, आवासों के पास जलभराव खत्म कराने के लिए नाले-नालियों का निर्माण कराने, स्थानीय हेल्थ यूनिट में महिला चिकित्सक की नियुक्ति कराने, टोडरपुर स्टेशन पर नए आवास बनाने आदि मांगों का उल्लेख किया है।धरना-प्रदर्शन में नरमू के शाखा अध्यक्ष अवधेश कुमार, शाखा सचिव अमित भागवत मिश्र, चंदन कुमार, शमीम खां, मिल्लत अंसारी, एसए खां, एमके गुप्ता, मनोज सिंह कुशवाहा, हितेश कुमार, राहुल भट्ट आदि शामिल रहे। संवाद