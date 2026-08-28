Shahjahanpur News: सर्वश्रेष्ठ फिजिक स्पर्धा में राहुल ने बनाई जगह
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
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शाहजहांपुर। सिविल सर्विसेज राज्य स्तरीय ट्रायल में जिले के खिलाड़ी राहुल सक्सेना ने 65 से 70 किलोग्राम भारवर्ग की बेस्ट फिजिक स्पर्धा में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे।
24 व 25 अगस्त को अमेठी में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ग्राम विकास विभाग में लेखाकार पद पर कार्यरत राहुल सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तर से बरेली मंडल तक शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की।
जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने भी उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ी के लौटने पर ब्लॉक प्रमुख राजाराम, खंड विकास अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, एपीओ बलवेंद्र विक्रम सिंह माला पहनाकर पहनाई। संवाद
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24 व 25 अगस्त को अमेठी में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ग्राम विकास विभाग में लेखाकार पद पर कार्यरत राहुल सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तर से बरेली मंडल तक शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने भी उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ी के लौटने पर ब्लॉक प्रमुख राजाराम, खंड विकास अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, एपीओ बलवेंद्र विक्रम सिंह माला पहनाकर पहनाई। संवाद
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