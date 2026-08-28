फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Rahul secures a spot in the Best Physique competition.

Shahjahanpur News: सर्वश्रेष्ठ फिजिक स्पर्धा में राहुल ने बनाई जगह

Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Rahul secures a spot in the Best Physique competition.
शाहजहांपुर में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर राहुल को माला पहनाते साथी। स्रोत: स्वयं - फोटो : रक्षाबंधन के मौके पर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में बैठने की दिखी आपाधापी। संवाद
शाहजहांपुर। सिविल सर्विसेज राज्य स्तरीय ट्रायल में जिले के खिलाड़ी राहुल सक्सेना ने 65 से 70 किलोग्राम भारवर्ग की बेस्ट फिजिक स्पर्धा में चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया है। अब वह राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे।
विज्ञापन

24 व 25 अगस्त को अमेठी में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ग्राम विकास विभाग में लेखाकार पद पर कार्यरत राहुल सक्सेना ने शानदार प्रदर्शन किया। जिला स्तर से बरेली मंडल तक शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता प्राप्त की।
विज्ञापन

जिला क्रीड़ा अधिकारी एसपी बमनिया ने भी उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ी के लौटने पर ब्लॉक प्रमुख राजाराम, खंड विकास अधिकारी अभिषेक अग्रवाल, एपीओ बलवेंद्र विक्रम सिंह माला पहनाकर पहनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed