Shahjahanpur News: अंग्रेजी में दक्षता से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

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कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के स्किल्स विभाग की डॉ. संगीता मेहता ने कहा कि नौकरी पाने के लिए विषय की जानकारी के साथ अंग्रेजी में संवाद करने की दक्षता भी जरूरी है। वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा, शोध और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी सुनने, समझने और बोलने का अभ्यास करना होगा।कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप विद्यार्थियों में संचार कौशल विकसित करना जरूरी है। समीर पांडेय ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रभावी संचार कौशल रोजगार पाने में मददगार है। विशिष्ट अतिथि प्रो. अनुराग अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रो. देवेंद्र सिंह, प्रो. कमलेश गौतम, प्रो. शालीन कुमार सिंह, डॉ. अरुण कुमार यादव आदि मौजूद रहे।