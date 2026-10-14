फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Proficiency in English will open up new avenues for employment.

Shahjahanpur News: अंग्रेजी में दक्षता से खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

Wed, 14 Oct 2026 11:11 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Proficiency in English will open up new avenues for employment.
शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में गोष्ठी में व्याख्यान में बोलतीं डॉ.संगीता। स
शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की ओर से विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने संचार कौशल के महत्व पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजी में दक्षता से रोजगार के रास्ते खुलेंगे।
विज्ञापन

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के स्किल्स विभाग की डॉ. संगीता मेहता ने कहा कि नौकरी पाने के लिए विषय की जानकारी के साथ अंग्रेजी में संवाद करने की दक्षता भी जरूरी है। वैश्विक स्तर पर उच्च शिक्षा, शोध और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थियों को अंग्रेजी सुनने, समझने और बोलने का अभ्यास करना होगा।
विज्ञापन

कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप विद्यार्थियों में संचार कौशल विकसित करना जरूरी है। समीर पांडेय ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रभावी संचार कौशल रोजगार पाने में मददगार है। विशिष्ट अतिथि प्रो. अनुराग अग्रवाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी के महत्व पर प्रकाश डाला। प्रो. देवेंद्र सिंह, प्रो. कमलेश गौतम, प्रो. शालीन कुमार सिंह, डॉ. अरुण कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed