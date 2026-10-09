Shahjahanpur News: प्रिशा पाल ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

संवाद न्यूज एजेंसीशाहजहांपुर। मोहल्ला लोधीपुर स्थित पटी गली निवासी प्रिशा पाल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दो से चार अक्तूबर तक आयोजित ऑफिशियल नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। प्रिशा ने अंडर-49 किलोग्राम जूनियर वर्ग में भाग लिया और लगातार तीन राज्यों की खिलाड़ियों को नॉकआउट कर रजत पदक अपने नाम किया।प्रिशा, कोच जगमोहन राणा के निर्देशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रतियोगिता में जगमोहन राणा उत्तर प्रदेश टीम के नेशनल कोच की भूमिका में रहे। उन्होंने प्रिशा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रिशा की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। प्रिशा के पिता शशिबिंद पाल भावलखेड़ा ब्लॉक में बीडीओ हैं, जबकि माता रजनी पाल गृहिणी हैं।