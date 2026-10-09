फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Prisha Pal won a silver medal at the National Taekwondo Championship.

Shahjahanpur News: प्रिशा पाल ने नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

Fri, 09 Oct 2026 05:51 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 05:51 PM IST
विज्ञापन
Prisha Pal won a silver medal at the National Taekwondo Championship.
अपने कोच के साथ प्रिशा पाल। स्रोत : स्वयं
दो से चार अक्तूबर के बीच इंदौर में हुई प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। मोहल्ला लोधीपुर स्थित पटी गली निवासी प्रिशा पाल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दो से चार अक्तूबर तक आयोजित ऑफिशियल नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। प्रिशा ने अंडर-49 किलोग्राम जूनियर वर्ग में भाग लिया और लगातार तीन राज्यों की खिलाड़ियों को नॉकआउट कर रजत पदक अपने नाम किया।

प्रिशा, कोच जगमोहन राणा के निर्देशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रतियोगिता में जगमोहन राणा उत्तर प्रदेश टीम के नेशनल कोच की भूमिका में रहे। उन्होंने प्रिशा के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रिशा की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। प्रिशा के पिता शशिबिंद पाल भावलखेड़ा ब्लॉक में बीडीओ हैं, जबकि माता रजनी पाल गृहिणी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed