लक्ष्य निर्धारित कर अनुशासन के साथ करें सिविल सेवा की तैयारी : नगर आयुक्त

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नगर आयुक्त ने कहा कि छात्र-छात्राएं पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित कर टाइम टेबल बनाएं। पाठ्यक्रम को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों में बांटकर तैयारी करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं की माइंड मैपिंग करने के साथ ही विस्तृत नोट्स तैयार करें। विज्ञापन

उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी बराबर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समाचारपत्र पढ़ने से समसामयिक घटनाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रवक्ता राहुल यादव, विनय चंद्र तिवारी, योगेंद्र कुमार और वैभव वर्मा मौजूद रहे। संवाद नगर आयुक्त ने कहा कि छात्र-छात्राएं पढ़ाई का लक्ष्य निर्धारित कर टाइम टेबल बनाएं। पाठ्यक्रम को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों में बांटकर तैयारी करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं की माइंड मैपिंग करने के साथ ही विस्तृत नोट्स तैयार करें।उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भी बराबर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समाचारपत्र पढ़ने से समसामयिक घटनाओं की बेहतर जानकारी मिलती है। इस दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रवक्ता राहुल यादव, विनय चंद्र तिवारी, योगेंद्र कुमार और वैभव वर्मा मौजूद रहे। संवाद

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शाहजहांपुर। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की कोचिंग में बुधवार को नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने छात्र-छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए लक्ष्य निर्धारित कर नियमित और अनुशासित तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया।