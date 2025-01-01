Shahjahanpur News: छठ पूजा की तैयारियां शुरू, घरों में बनाए जाने लगे मिट्टी के चूल्हे

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वर्तमान में जिले में पूर्वांचल और बिहार के बड़ी संख्या में परिवार रहते हैं। जिसके चलते यहां भी छठ पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेजी से शुरू हो गई है। छठ पूजा में प्रसाद के रूप में बनने वाले ठेकुआ की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए बुधवार से गेहूं सुखाने का काम शुरू होगा। कई परिवार शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए गेहूं को साफ कर अलग से चक्की पर पिसवाते हैं, जबकि कुछ लोग घर पर ही आटा तैयार करते हैं।पूर्वांचल महासभा के महामंत्री विपुल प्रसाद ने बताया कि 13 नवंबर को नहाय-खाय, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और 16 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।दीपावली पर घर की सफाई कर ली थी। अब छठ के लिए अन्य तैयारियां प्रारंभ हो गई है। शुद्धता के साथ व्रत रखा जाएगा। खरीदारी के लिए भी सिलसिला प्रारंभ कर दिया है।-डॉ.रेनू रायशादी के बाद शाहजहांपुर में पहली बार व्रत रखेंगे। हमारी सास व्रत रखती हैं। उनके मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हैं। प्रसाद के लिए शुद्धता का ध्यान में रखते हुए गेहूं तैयार कर रहे हैं।-रजनीव्रत के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रसाद को तैयार करने के लिए मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लिया है। मिट्टी ही काफी दुश्वारी से मिल सकी। अब खरीदारी भी शुरू करेंगे।-निर्मला ठाकुरछठ पूजा काफी उत्साह का पर्व है। इसकी तैयारियों की शुरुआत दीपावली के बाद से कर दी थी। पूजा के लिए गंगाजल भी मंगाया है। मिट्टी का चूल्हा भी तैयार कर लिया है।-रजनी झा