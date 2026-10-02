Shahjahanpur News: केबल बॉक्स फुंकने से बत्ती गुल, 10 हजार से अधिक उपभोक्ता परेशान

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दोपहर करीब तीन बजे आपूर्ति बंद हो गई। यह रात दस बजे तक बहाल नहीं हो सकी। फॉल्ट के बाद पहुंचे कर्मियों को खेत में पानी भरा मिला। इसके कारण फॉल्ट ठीक नहीं हो सका। बिजली जाने से लोग परेशान हो उठे। अधिशासी अभियंता जलालाबाद शुभेंदु शाह के अनुसार, फॉल्ट को सही करने का प्रयास किया जा रहा है। संवादककरा और जलालनगर में दो घंटे से अधिक बिजली गुलशाहजहांपुर। ककरा विद्युत उपकेंद्र के ईंट भट्ठे के पास 250 केवीए ट्रांसफाॅर्मर पर मरम्मत कार्य के चलते बृहस्पतिवार को दोपहर 12 से दो बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल कर दी गई।उधर, निगोही रोड विद्युत उपकेंद्र के जलालनगर फीडर पर चेतराम स्कूल के पास एलटी लाइन का खंभा गिर गया। इससे जफर कबाड़ी की दुकान के पास लगे 630 केवीए ट्रांसफॉर्मर से जुड़े क्षेत्र की बिजली आपूर्ति दोपहर 12:35 बजे से 2:55 बजे तक बंद रही। विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खंभे को ठीक कराया, जिसके बाद आपूर्ति सुचारु हो सकी। अधिशासी अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते आपूर्ति बंद की गई थी। संवादखिरनीबाग के तीन घरों में बिजली चोरी पकड़ी, रिपोर्ट दर्जशाहजहांपुर। विद्युत निगम की विजिलेंस टीम ने तड़के चेकिंग अभियान चलाकर खिरनीबाग मोहल्ले में तीन घरों में बिजली चोरी पकड़ी। तीनों उपभोक्ता खंभे से सीधे केबल डालकर बिजली का उपयोग कर रहे थे। जेई की तहरीर पर एंटी थेफ्ट थाने में बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।अवर अभियंता राजेश कुमार ने 24 सितंबर को टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। सुबह 5:45 बजे टीम ने खिरनीबाग में अमित के घर की जांच की। यहां खंभे से सीधे केबल डालकर बिजली चोरी होती मिली। इसके बाद 5:55 बजे मनीष के घर में भी इसी तरह बिजली चोरी पकड़ी गई।सुबह 6:05 बजे बबुला बी के घर में खंभे से सीधे बिजली का उपयोग किया जा रहा था। जांच के दौरान तीनों घरों में बिजली चोरी मिलने पर टीम ने कार्रवाई की। जेई की तहरीर पर तीनों के खिलाफ एंटी थेफ्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संवाद