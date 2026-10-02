Shahjahanpur News: कीटनाशक पीने से युवक की मौत, फोन पर महिला मित्र से हुई थी कहासुनी

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परिजनों के अनुसार, बुधवार रात करीब 10 बजे संतराम की फोन पर किसी से बातचीत के दौरान कहासुनी हुई। इसके बाद वह गांव के बाहर चला गया और वहां कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर उसने अपने भाई नत्थू को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और उसे सीएचसी ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।भाई सर्वेश ने बताया कि संतराम अक्सर फोन पर किसी महिला मित्र से बातचीत करता था। पिछले कुछ दिनों से वह गुमसुम रहता था और परिवार के लोगों से भी अपनी कोई बात साझा नहीं करता था। महिला मित्र के बारे में परिजनों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।