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Shahjahanpur News: तीन घंटा गुल रही बिजली...आनंदपुरम फीडर भी ठप

Thu, 27 Aug 2026 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:20 PM IST
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Power out for three hours... Anandpuram feeder also down.
शाहजहांपुर। जिले में अलग-अलग उपकेंद्रों के फीडरों में फाॅल्ट और मरम्मत कार्य के चलते कई इलाकों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। चिनौर उपकेंद्र में फ्लैशओवर होने के कारण करीब तीन घंटों तक दो फीडर बंद रहे। इसी तरह ककरा उपकेंद्र का आनंदपुरम फीडर भी घंटों बंद रहा। इसके चलते उपभोक्ताओं को दुश्वारियों से दो-चार होना पड़ा।
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चिनौर उपकेंद्र में सुबह सात बजे फ्लैशओवर होने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 10 बजे आपूर्ति बहाल की जा सकी। इस दौरान अटसलिया और उदयपुर कटैया फीडर की आपूर्ति भी प्रभावित रही।
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ककरा उपकेंद्र का आनंदपुरम फीडर सुबह सात बजे ब्रेकडाउन में आ गया। करीब 30 मिनट बाद आपूर्ति बहाल की गई। दोपहर बाद करीब तीन बजे इसी फीडर में दोबारा ब्रेकडाउन आने से आपूर्ति प्रभावित हुई। यह शाम तक बहाल नहीं हो सकी। उपभोक्ताओं ने जेई के सीयूजी नंबर पर कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई।
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वहीं, निगोही रोड उपकेंद्र के जलालनगर फीडर पर ऊंची मस्जिद के पास लगे 400 केवीए के ट्रांसफार्मर पर कार्य के चलते दोपहर 12 बजे से डेढ़ बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। प्रभारी अधीक्षण अभियंता आरपी सिंह ने बताया कि फॉल्ट आने पर तुरंत टीम को भेजकर समय रहते सही करवा दिया था।

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बिजली लाइन टूटने से सात घंटे ठप रही कलान की बिजली

कलान। बिजली की लाइन टूटने से बृहस्पतिवार की सुबह कलान नगर पंचायत की बिजली आपूर्ति करीब सात घंटे तक ठप रही।
सुबह सात बजे तार टूटने से पूरे क्षेत्र की आपूर्ति बाधित हो गई। कर्मचारियों ने विद्युत लाइन को जोड़ने की कोशिश नहीं की। सुबह बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उपभोक्ताओं के कॉल करने पर करीब एक बजे नगर पंचायत की ट्रॉली के जरिये तारों को जोड़कर आपूर्ति को बहाल किया गया। अधिशासी अभियंता, जलालाबाद शुभेंदू शाह ने बताया कि तार टूटने के चलते कुछ देर आपूर्ति बाधित हुई थी। उसे सही करा दिया गया। संवाद
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