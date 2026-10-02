Shahjahanpur News: खराब रास्ते ने उपकेंद्र पर पहुंचने से रोका पांच एमवीए का ट्रांसफाॅर्मर

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चौहनापुर मार्ग से उपकेंद्र तक करीब 300 मीटर रास्ता कच्चा है। बारिश के कारण रास्ते में जगह-जगह पानी भरने से कीचड़ और दलदल हो गया है। ट्रांसफाॅर्मर लेकर पहुंची ट्रैक्टर-ट्रॉली रास्ते के शुरुआती हिस्से में ही फंस गई। इसके बाद चालक ने ट्रांसफाॅर्मर को उपकेंद्र तक ले जाने में असमर्थता जताई।नया ट्रांसफाॅर्मर लगने से कुर्रिया और निकरा फीडर समेत चौहनापुर क्षेत्र के गांवों को ओवरलोडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल लो वोल्टेज के कारण घरों में पंखे और कूलर धीमी गति से चल रहे हैं। गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।विद्युत निगम के अधिकारियों ने रास्ता बनवाने के लिए जनप्रतिनिधियों से कई बार लिखित अनुरोध किया है, लेकिन रास्ता न बनने से ट्रांसफाॅर्मर की स्थापना अटकी हुई है। एसडीओ सौरभ शाक्य ने बताया कि ट्रांसफाॅर्मर रखने के लिए प्लिंथ का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रास्ता खराब होने के कारण ट्रांसफाॅर्मर नहीं पहुंच पा रहा है। रास्ता ठीक होते ही ट्रांसफार्मर स्थापित कर ओवरलोडिंग की समस्या दूर की जाएगी।