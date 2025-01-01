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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Police stopped Samajwadi Party workers who were on their way from Puwayan to Delhi.

Shahjahanpur News: पुवायां से दिल्ली जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका

Sat, 10 Oct 2026 12:04 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:04 AM IST
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Police stopped Samajwadi Party workers who were on their way from Puwayan to Delhi.
पुवायां के राजीव चौक पर नारेबाजी करते सपा कार्यकर्ता। संवाद
पुवायां। दिल्ली में धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए निकले सपाइयों को पुलिस ने पुवायां में राजीव चौक पर घेरकर रोक लिया। इसके बाद काफी देर तक हंगामे के बाद कार्यकर्ता लौट गए।
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गांव इटौली निवासी सपा नेता जितेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जाने की घोषणा की थी। शुक्रवार दोपहर कार्यकर्ता पुवायां में सपा कार्यालय पर एकत्र हुए। पुलिस ने कई घंटे तक उन्हें कार्यालय से निकलने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ता कार्यालय से जुलूस के रूप में राजीव चौक पर पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर बैठकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी।
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कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं ने आगे जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने घेराबंदी कर वापस जाने के लिए कहा। काफी देर तक चले हंगामे के बाद कार्यकर्ता लौट गए। सीओ पुवायां प्रवीण मलिक ने बताया कि सपा कार्यकर्ता दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उनको समझाया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया और घर लौट गए। संवाद
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