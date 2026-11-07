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Shahjahanpur News: रुपयों के विवाद में फिजियोथेरेपी सेंटर संचालक को पीटा, दुकान में तोड़फोड़

Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
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Physiotherapy center operator beaten, premises vandalized following a dispute over money
निगोही। मोहल्ला गांधी नगर निवासी फिजियोथेरेपी सेंटर संचालक इरशाद कादरी को रुपयों के लेनदेन के विवाद में पांच-छह लोगों ने पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उनकी दुकान में भी तोड़फोड़ की।
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शुक्रवार शाम कस्बे के एक मोबाइल दुकानदार से रुपयों के लेनदेन को लेकर उनका विवाद हो गया। आरोप है कि मोबाइल दुकानदार ने अपने परिजनों को बुला लिया। इसके बाद पांच-छह लोगों ने इरशाद की पिटाई कर दी और दुकान में तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को सीएचसी निगोही ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर रेफर कर दिया। सीओ सदर शुभम वर्मा ने बताया कि घायल का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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