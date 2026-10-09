मानसिक स्वास्थ्य के साथ सेहत भी जरूरी : अपेक्षा

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संवाद न्यूज एजेंसीनिगोही। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निगोही में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। अध्यक्षता कर रहीं प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह ने कहा कि मानसिक मजबूती के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है।उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करते हुए निशुल्क स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और विधिक सहायता की जानकारी दी। मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंतिमा मित्तल ने सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों, समय पर जांच, स्वच्छता और एचपीवी टीकाकरण के महत्व के बारे में बताया।पीएलवी अनिल कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क सेवाओं की जानकारी दी। संचालन वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफजल ने किया। इस दौरान एमओआईसी डॉ. नितिन चौधरी, सीडीपीओ स्नेहलता द्विवेदी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सीएचसी स्टाफ मौजूद रहा।