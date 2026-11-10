Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Person injured in assault dies during treatment

Shahjahanpur News: मारपीट में घायल की उपचार के दौरान मौत

Tue, 10 Nov 2026 01:00 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Person injured in assault dies during treatment
जलालाबाद। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव थाथरमई निवासी महिपाल कुशवाहा (55) की सोमवार शाम राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि दिवाली की रात गांव के ही कुछ युवकों ने पुरानी नाराजगी के चलते उनके साथ मारपीट की थी। उनके सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट आई थी। आरोप है कि तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने महिपाल का डॉक्टरी परीक्षण नही कराया।
विज्ञापन

मृतक के बेटे कौशलेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वह परिवार सहित नगर के मोहल्ला प्रतापनगर में रहते हैं। दिवाली के चलते पिता समेत घर के अन्य सभी सदस्य अपने पैतृक गांव थाथरमई में गए थे। रात करीब दस बजे पिता महिपाल खाना खाने के बाद बाहर निकल गए। कुछ समय उनका कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस कारण वह रंजिश मानते थे।
विज्ञापन

पिता को देखकर वह गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर वहां उस पक्ष के सात-आठ लोग इकट्ठा हो गए और पिता पर हमला बोल दिया। हमले में उनका सिर फट गया और अन्य जगह भी चोट आईं। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने उनका चिकित्सीय परीक्षण नही कराया। सीओ दीपक सिंह ने बताया कि इस मामले में दी गई तहरीर के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सभी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। डॉक्टरी कराने के बजाय वह लोग घायल को इलाज के लिए लेकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed