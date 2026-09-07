Shahjahanpur News: आरोग्य मेले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों ने कराया उपचार
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:20 AM IST
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शाहजहांपुर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में मौसमी बीमारियों से पीड़ित तमाम मरीज पहुंचे। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें आवश्यक दवाएं मुहैया कराईं।
तिलहर। राजनपुर पीएचसी में डॉ. अभिषेक जौहरी ने 45 मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। रमापुर पीएचसी में फार्मासिस्ट संजीव कुमार ने 50 मरीजों को दवाएं दीं और दस मरीजों के खून के नमूने लिए। कुंवरगंज पीएचसी में डॉ. अनुराग गुप्ता ने 30 मरीजों का परीक्षण किया। खुदागंज। हसनापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. फहीम खां ने 24 मरीजों की जांच कर दवाएं दीं।
परौर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 43 मरीजों को खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, एलर्जी आदि के 43 मरीजों को दवाएं दीं। व्यवस्था में स्वास्थ्य कर्मचारी योगेंद्र कुमार सिंह, एएनएम बबली चौहान आदि का सहयोग रहा। संवाद
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तिलहर। राजनपुर पीएचसी में डॉ. अभिषेक जौहरी ने 45 मरीजों की जांच कर दवाएं दीं। रमापुर पीएचसी में फार्मासिस्ट संजीव कुमार ने 50 मरीजों को दवाएं दीं और दस मरीजों के खून के नमूने लिए। कुंवरगंज पीएचसी में डॉ. अनुराग गुप्ता ने 30 मरीजों का परीक्षण किया। खुदागंज। हसनापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. फहीम खां ने 24 मरीजों की जांच कर दवाएं दीं।
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परौर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 43 मरीजों को खांसी, बुखार, पेट दर्द, उल्टी-दस्त, एलर्जी आदि के 43 मरीजों को दवाएं दीं। व्यवस्था में स्वास्थ्य कर्मचारी योगेंद्र कुमार सिंह, एएनएम बबली चौहान आदि का सहयोग रहा। संवाद
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