फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Paddy procurement to begin at 188 purchase centres from tomorrow.

Shahjahanpur News: 188 क्रय केंद्रों पर कल से शुरू होगी धान खरीद

Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Paddy procurement to begin at 188 purchase centres from tomorrow.
शाहजहांपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में धान की सरकारी खरीद 12 अक्तूबर से शुरू होगी। पहले 15 अक्तूबर से सरकारी खरीद शुरू की जानी थी। किसानों से धान खरीदने के लिए जिले में विभिन्न क्रय एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण और प्रमुख मंडियों में कुल 188 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा तीन बाजरा क्रय केंद्र भी बनाए गए हैं।
विज्ञापन

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शासन ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2900 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है।
विज्ञापन

डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों से अपील की है कि धान बेचने से पहले किसान पहचान-पत्र अथवा फार्मर आईडी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं। फार्मर आईडी नहीं होने पर किसान स्वयं मोबाइल या साइबर कैफे से पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो, इसके लिए खरीद केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

खरीदे गए धान का भुगतान 48 घंटे के भीतर पीएफएमएस के माध्यम से किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसानों की शिकायतों के लिए जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय में धान खरीद नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष सुबह नौ से शाम छह बजे तक सक्रिय रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed