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Shahjahanpur News: डॉ.आंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन

Mon, 16 Nov 2026 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Mon, 16 Nov 2026 01:38 AM IST
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Organization of the Dr. Ambedkar General Knowledge Competition
जलालाबाद। युवा एवं बाल विकास समिति के तत्वावधान में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से सरस्वती ज्ञान मंदिर में डॉ. आंबेडकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पंजीकृत 233 प्रतिभागियों के सापेक्ष 175 ही शामिल हुए। जूनियर वर्ग में पंजीकृत 85 के सापेक्ष 72 व सीनियर वर्ग में 148 के सापेक्ष 103 बच्चे उपस्थित रहे। परीक्षा में विपिन कुमार अग्निहोत्री, डॉ. गंगाधर आर्य, भूपेंद्र सिंह, सरोज गौतम, शशि सागर,सीमा सागर, अब्दुल जब्बार खान आदि का सहयोग रहा। संवाद
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