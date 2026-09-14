Shahjahanpur News: नर्सिंग स्टाफ का धरना तीसरे दिन भी जारी
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:47 AM IST
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तिलहर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर बंथरा गांव स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ का धरना रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच कर्मियों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया।
धरनास्थल पर नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि वर्तमान में उन्हें महज सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि मानदेय बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग है। जब तक उनकी मांग पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। प्रधानाचार्य रविंद्र नाथ शुक्ला ने बताया कि चेयरमैन के साथ विचार-विमर्श के बाद नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी मांग पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
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धरनास्थल पर नर्सिंग स्टाफ ने बताया कि वर्तमान में उन्हें महज सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जबकि मानदेय बढ़ाकर कम से कम 20 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की मांग है। जब तक उनकी मांग पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। प्रधानाचार्य रविंद्र नाथ शुक्ला ने बताया कि चेयरमैन के साथ विचार-विमर्श के बाद नर्सिंग स्टाफ के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी मांग पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। संवाद
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