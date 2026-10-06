Shahjahanpur News: तापमान में उतार-चढ़ाव से बढ़े बदन दर्द के मरीज

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रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मरीजों की भीड़ रही। दोपहर एक बजे तक 2425 मरीजों के पर्चे बने। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टर अतिरिक्त समय देकर मरीजों की जांच और उपचार कर रहे हैं।मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉ. एमएल अग्रवाल ने बताया कि तापमान में उतार-चढ़ाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। वायरल संक्रमण के बाद बुखार उतरने पर कई मरीजों में बदन दर्द, ऐंठन और कमजोरी की शिकायत मिल रही है। उन्होंने पर्याप्त पानी पीने, शिकंजी और ओआरएस का सेवन करने की सलाह दी। छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के लिए कहा।उन्होंने बताया कि धूप से आने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने या एसी में बैठने से बचना चाहिए। विटामिन-सी युक्त फल और पौष्टिक आहार लें तथा शरीर में पानी की कमी न होने दें। साफ या गुनगुना पानी पीते रहें।मरीजों की संख्या बढ़ी28 सितंबर को 2081, 29 सितंबर को 2011, 30 सितंबर को 1923, एक अक्तूबर को 1562, तीन अक्तूबर को 2001 मरीज ओपीडी में पहुंचे थे। चार अक्तूबर को अवकाश के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 2425 पहुंच गई।