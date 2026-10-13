Shahjahanpur News: जलालपुर में एक ही परिवार के लोगों में लाठी-डंडे चलने से नौ घायल
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:02 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:02 AM IST
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पुवायां। गांव जलालपुर में सोमवार को एक ही परिवार के लोगों के बीच पंचायत के दौरान मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने से नौ लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से दो लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।
जलालपुर निवासी अनिल कुमार ने बताया कि वह पंजाब में काम करते हैं। घर पर उनकी पत्नी गीता देवी और बच्चे रहते हैं। आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में पिता रामऔतार और भाई आदि पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। सोमवार को पंचायत बुलाई। आरोप है कि पंचायत के दौरान पिता रामऔतार, मां लीलावती, भाई रामलखन, दुन्नी और रामलखन के दो पुत्रों ने लाठी-डंडों से उन्हें और पत्नी गीता देवी को पीट दिया। बीच-बचाव करने आए उनके साले दीनदयाल और साले के पुत्र को भी पीटा गया।
वहीं रामऔतार ने आरोप लगाया कि उनका पुत्र अनिल, देवेंद्र कुमार, बिलसंडा के गांव बिलहरा निवासी दीनदयाल और सुनील घर के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीट दिया। बचाने आए पुत्र रामलखन, पुत्रवधू मीरा देवी, पुत्री प्रधान देवी और रामबेटी को भी मारपीट कर घायल कर दिया।
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सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है।
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जलालपुर निवासी अनिल कुमार ने बताया कि वह पंजाब में काम करते हैं। घर पर उनकी पत्नी गीता देवी और बच्चे रहते हैं। आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में पिता रामऔतार और भाई आदि पत्नी के साथ मारपीट करते हैं। सोमवार को पंचायत बुलाई। आरोप है कि पंचायत के दौरान पिता रामऔतार, मां लीलावती, भाई रामलखन, दुन्नी और रामलखन के दो पुत्रों ने लाठी-डंडों से उन्हें और पत्नी गीता देवी को पीट दिया। बीच-बचाव करने आए उनके साले दीनदयाल और साले के पुत्र को भी पीटा गया।
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वहीं रामऔतार ने आरोप लगाया कि उनका पुत्र अनिल, देवेंद्र कुमार, बिलसंडा के गांव बिलहरा निवासी दीनदयाल और सुनील घर के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से उन्हें पीट दिया। बचाने आए पुत्र रामलखन, पुत्रवधू मीरा देवी, पुत्री प्रधान देवी और रामबेटी को भी मारपीट कर घायल कर दिया।
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सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली है। मामले की जांच कराई जा रही है।