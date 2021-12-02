Shahjahanpur News: एनएचएआई टीम ने तुड़वा दी हाईवे के किनारे बने रिसार्ट की दीवार

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मंगलवार को एनएचएआई के जेई पुष्पेश यादव पुलिस बल के साथ रिसोर्ट पहुंचे। एनएचएआई के नियंत्रण कक्ष अधिकारी इंद्रेश यादव के मुताबिक वहां सर्विस रोड और नाला निर्माण में वह दीवार बाधक बन रही थी। उन्होंने बताया कि रिसोर्ट मालिक को पूर्व में ही दीवार हटाने का निर्देश देकर मुआवजा दिलाने के लिए कहा गया था और दीवार की जगह के एवज में नौ लाख रुपये मुआवजा दिया जाना है। दीवार गिराए जाने के दौरान इसका विरोध कर जेसीबी चालक को ईंट के टुकड़े मारने वाली महिला के खिलाफ पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। सीओ विदुष सक्सेना के अनुसार कोई शिकायत मिलने पर जांच कराई जाएगी। संवाद

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शाहजहांपुर। लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर मौजमपुर गांव के पास बने एक रिसोर्ट की दीवार एनएचएआई की टीम ने मंगलवार को जेसीबी से तुड़वा दी। इस दौरान एक महिला ने पुलिस के सामने जेसीबी चालक को दो बार ईंट के टुकड़े मारे। पुलिस ने उसे किसी तरह वहां से हटाया।