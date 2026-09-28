Shahjahanpur News: एनसीसी कैडेटों ने सीखा स्कूबा डाइविंग का हुनर
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:35 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 05:35 PM IST
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चार दिवसीय शिविर के दूसरे दिन 90 कैडेट्स ने लिया प्रशिक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। कैंट स्थित स्वीमिंग पूल में 25 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित चार दिवसीय स्कूबा डाइविंग शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर में करीब 90 एनसीसी कैडेट्स ने स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण लिया।
बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संग्राम सिंह चीमा ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण कैडेट्स के लिए रोमांचक अनुभव होने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक है।
उप कमान अधिकारी कर्नल आनंद शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष भी बटालियन के शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों के कैडेट्स के लिए स्कूबा डाइविंग कैंप आयोजित किया गया था। शिविर में सूबेदार मेजर सुनील सिंह रावत, सूबेदार दलजिंदर सिंह, हवलदार शांतनु, हवलदार कुंवरपाल आदि मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। कैंट स्थित स्वीमिंग पूल में 25 यूपी बटालियन एनसीसी की ओर से आयोजित चार दिवसीय स्कूबा डाइविंग शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर में करीब 90 एनसीसी कैडेट्स ने स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण लिया।
बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संग्राम सिंह चीमा ने प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि स्कूबा डाइविंग का प्रशिक्षण कैडेट्स के लिए रोमांचक अनुभव होने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक है।
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उप कमान अधिकारी कर्नल आनंद शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष भी बटालियन के शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों के कैडेट्स के लिए स्कूबा डाइविंग कैंप आयोजित किया गया था। शिविर में सूबेदार मेजर सुनील सिंह रावत, सूबेदार दलजिंदर सिंह, हवलदार शांतनु, हवलदार कुंवरपाल आदि मौजूद रहे।
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