Shahjahanpur News: नायब तहसीलदार की गाड़ी का टायर फटने से डिवाइडर में फंसी
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 AM IST
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रोजा। वीआईपी प्रोटोकॉल की ड्यूटी से गुर्री चौकी की ओर से शहर लौटते समय तहसील सदर के अंडर ट्रेनिंग नायब तहसीलदार प्रशांत कुमार की गाड़ी का अगला टायर फट गया। इससे गाड़ी डिवाइडर से टकराते हुए बीच में फंस गई।
हादसे में कार में सवार नायब तहसीलदार और किसी भी स्टाफ को चोट नहीं आई। डिवाइडर में गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो सामने से आ रही रोडवेज बस से टकराने की आशंका थी। एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी में नुकसान पहुंचा है। नायब तहसीलदार सुरक्षित हैं। संवाद
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हादसे में कार में सवार नायब तहसीलदार और किसी भी स्टाफ को चोट नहीं आई। डिवाइडर में गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो सामने से आ रही रोडवेज बस से टकराने की आशंका थी। एसडीएम सदर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी में नुकसान पहुंचा है। नायब तहसीलदार सुरक्षित हैं। संवाद
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