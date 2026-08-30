Shahjahanpur News: प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का आरोप, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा

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दिलीप का शव बृहस्पतिवार रात करीब 11:45 बजे तिलहर रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर दूर बरेली की ओर झाड़ियों में मिला था। शनिवार सुबह परिजन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग करने लगे। बाद में वे शाहजहांपुर जीआरपी थाने आए। मृतक के भाई गोविंद ने तहरीर देकर बताया कि दिलीप एलएलबी की पढ़ाई करने के साथ प्लाॅटिंग का काम करता था।27 अगस्त की सुबह वह बरेली जाने की बात कहकर घर से निकला था। फरीदपुर में बहन के घर जाने के बाद उसने कटरा में किसी को कागज देने और हाईवे स्थित संपत्ति के संबंध में मिलने की बात कही थी। रात करीब नौ बजे तक उससे फोन पर बात हुई, जिसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया।गोविंद ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी के विवाद में अमित मिश्रा, अक्षय मिश्रा, ममता त्रिपाठी, अर्पण त्रिपाठी और अंजलि त्रिपाठी उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। आरोप है कि इन लोगों ने दिलीप की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया।जीआरपी ने पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद परिजन गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। क्षेत्रीय विधायक सलोना कुशवाहा ने पहुंचकर निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शनिवार शाम करीब चार बजे अंतिम संस्कार किया गया।सीओ विदुष सक्सेना ने बताया कि जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज की है। परिजनों को पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीओ जीआरपी रिषीकेश यादव ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।