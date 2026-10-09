Shahjahanpur News: वायु सेना दिवस पर गूंजा देशभक्ति का संदेश

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कैडेट्स ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय वायु सेना के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को नमन किया। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट आलोक कुमार सिंह ने भारतीय वायु सेना के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। हवलदार कुंवरपाल ने उत्साह बढ़ाया। एनसीसी कैडेट्स ने देशभक्ति भाषण, कविता और गीतों की प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। संवाद

शाहजहांपुर। स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय में यूपी एनसीसी की ओर से वायु सेना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।