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Shahjahanpur News: चीनी मिल के जीएम को सौंपा ज्ञापन

Sat, 17 Oct 2026 12:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:59 AM IST
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Memorandum submitted to the GM of the sugar mill
निगोही डालमिया चीनी मिल के जीएम गन्ना आशीष बंसल को ज्ञापन देते मजदूर यूनियन के पदाधिकारी। स्रोत
निगोही। डालमिया चीनी मिल में शुक्रवार को मजदूर नेताओं ने मिल गेट पर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा।
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ठाकुर रोशन सिंह श्रमिक जनकल्याण समिति के अध्यक्ष अमर सिंह के नेतृत्व में मजदूर मिल गेट पहुंचे। महाप्रबंधक गन्ना आशीष बंसल और एचआर के वरिष्ठ अधिकारी ब्रह्मपाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लिया। इसमें श्रमिकों को समिति के माध्यम से समायोजित करने, मानक आधारित वेतनमान लागू करने, प्रदूषण पर रोक लगाने, गोद लिए गांवों के विकास की प्रगति रिपोर्ट देने, श्रमिकों के लिए विश्राम गृह बनाने और पंजीकृत ठेकेदारों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई।

अमर सिंह ने कहा कि प्रबंधन ने पांच दिन का समय दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर छठे दिन से मिल गेट पर धरना दिया जाएगा। एचआर हेड आदित्य श्रीवास्तव ने कहा कि मांगों का अध्ययन कर मानने योग्य मांगों पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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