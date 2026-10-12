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Shahjahanpur News: अग्रवाल सभा भवन में हवन-पूजन कर मनाई महाराजा अग्रसेन जयंती

Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:47 AM IST
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Maharaja Agrasen Jayanti celebrated with Havan and Puja at Aggarwal Sabha Bhawan.
तिलहर में निजामगंज ​स्थित अग्रवाल सभा में हवन में आहुति देते श्रद्धालु। संवाद
तिलहर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर निजामगंज स्थित अग्रवाल सभा भवन में हवन-पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां देकर समाज की सुख-समृद्धि की कामना की गई। इसके बाद महाराजा अग्रसेन की पूजा-अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया।
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पंडित देव प्रकाश मिश्र के सानिध्य में हुए अनुष्ठान में कैलाश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सचिन गर्ग, अंकित अग्रवाल और तनुज अग्रवाल ने मुख्य यजमान के रूप में आहुतियां दीं। महामंत्री तनुज अग्रवाल ने बताया कि जयंती के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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18 अक्टूबर को द रेनेसां एकेडमी विद्यालय में बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिताएं होंगी। 31 अक्तूबर को शाम छह बजे से अग्रवाल सभा भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सजल अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, प्रवीण, प्रखर सिंघल आदि मौजूद रहे। संवाद
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