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Shahjahanpur News: एसडीएम से वार्ता के बाद वकीलों की हड़ताल समाप्त

Sat, 17 Oct 2026 01:29 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:29 AM IST
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Lawyers' strike ends following talks with the SDM
पुवायां। एसडीएम सदानंद सरोज से वार्ता के बाद वकीलों की हड़ताल समाप्त हो गई है। 13 अक्तूबर को किसी मामले को लेकर वकीलों और एसडीएम के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद वकील नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में ही धरने पर बैठ गए थे। बार एसोसिएशन के महामंत्री गौरव शुक्ला ने कहा था कि एसडीएम कई वकीलों से अभद्र व्यवहार कर चुके हैं। एसडीएम फोन रिसीव नहीं करते हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इसके बाद 14 अक्तूबर को हुई बैठक में 19 अक्तूबर तक न्यायालयों के बहिष्कार का निर्णय किया गया था।
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शुक्रवार को एसडीएम की वकीलों के शिष्टमंडल से हुई वार्ता से संतुष्ट वकीलों ने हड़ताल खत्म कर दी। हड़ताल समाप्त होने से वादकारियों ने भी राहत की सांस ली। एसडीएम सदानंद सरोज ने बताया कि वार्ता के बाद गिले शिकवे दूर होने के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है। संवाद
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