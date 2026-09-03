Shahjahanpur News: करणी सेना ने सौंपा ज्ञापन, आरक्षण नीति में बदलाव की मांग
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:41 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 05:41 PM IST
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शाहजहांपुर। आरक्षण नीति में बदलाव समेत विभिन्न मांगों को लेकर करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में यूजीसी के प्रस्तावित कानून को वापस लेने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर इसे आर्थिक आधार पर लागू करने और एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की गई। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री ठाकुर ओमवीर सिंह राठौर ने कहा कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन आरक्षण के विरोध में नहीं, बल्कि इसके गलत वितरण के खिलाफ है।
ज्ञापन देने के दौरान हलदर सिंह, रवि सिंह चौहान, रवि गुप्ता, सुमित यादव, शैलेंद्र कुशवाहा, रोहित सिंह, इमरान अली, अवनीश सिंह, सूरज सिंह, रक्षपाल सिंह, अरविंद सिंह, जगबीर सिंह, जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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ज्ञापन में यूजीसी के प्रस्तावित कानून को वापस लेने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कर इसे आर्थिक आधार पर लागू करने और एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग की जांच कराने की मांग की गई। करणी सेना के प्रदेश महामंत्री ठाकुर ओमवीर सिंह राठौर ने कहा कि आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए। जिलाध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि संगठन आरक्षण के विरोध में नहीं, बल्कि इसके गलत वितरण के खिलाफ है।
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ज्ञापन देने के दौरान हलदर सिंह, रवि सिंह चौहान, रवि गुप्ता, सुमित यादव, शैलेंद्र कुशवाहा, रोहित सिंह, इमरान अली, अवनीश सिंह, सूरज सिंह, रक्षपाल सिंह, अरविंद सिंह, जगबीर सिंह, जयवीर सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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