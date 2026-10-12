कराटे : स्वर्ण और रजत पदक जीते

योद्धा स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से आईजी साहब अकादमी में हुई मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद के करीब 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई। इसमें अंजलि, माही, शिवांशु, नितिन, आयुष, राहुल यादव, एस. सिंह, अरुणिमा सिन्हा, आयुषी गुप्ता, आर्यंस प्रताप सिंह और कुशल राज आदि ने स्वर्ण पदक जीते।मनीष, साहिल और अथर्व ने रजत पदक प्राप्त किए। कर्नल आनंद शर्मा ने की खिलाड़ियों की सराहना कर मेडल बांटे। इससे पहले मुख्य अतिथि मुन्ना सिंह ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। निदेशक अमित सिन्हा ने आभार जताया। कोच शिवांग, बाबूराम, नासिर, अंश, डॉ. प्रमोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद