Shahjahanpur News: पुण्यतिथि पर कांशीराम को याद किया

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जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि कांशीराम ने दलितों और वंचित वर्गों को सत्ता में भागीदारी का रास्ता दिखाया। उनके विचार और संघर्ष आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, जिला महासचिव रणंजय सिंह यादव, प्रदेश सचिव रामसूरत यादव आदि मौजूद रहे।कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की ओर से चिनौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बहुजन समाज को जागरूक करने और सामाजिक परिवर्तन के मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।मुख्य अतिथि ब्रह्मस्वरूप सागर, बरेली मंडल प्रभारी महेश सागर, फर्रुखाबाद की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवानी कटियार ने विशिष्ट अतिथि के रूप में सहभागिता की। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनिल कुमार ने की, जबकि संचालन रविंद्र बौद्ध ने किया। इस मौके पर स्वयं प्रकाश कौशल एडवोकेट, सुरेश वर्मा, हरिराम वर्मा, पुरुषोत्तम सिंह मौजूद रहे। संवाद