Shahjahanpur News: शूटिंग में जिज्ञासा ने जीता रजत पदक, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन

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केडीएम इंटर कॉलेज, पिलौना-मवाना, मेरठ में 10 से 12 सितंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता-2026 में जिज्ञासा ने अंडर-19 वर्ग में भाग लिया। कक्षा 12 की छात्रा जिज्ञासा कश्यप ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य डॉ. राखी मिश्रा और प्रबंधक ने छात्रा को बधाई दी। संवाद

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शाहजहांपुर। डॉ. सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा जिज्ञासा कश्यप ने राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनके चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया गया है।