फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Investigation report on encroachment of Waqf land submitted.

Shahjahanpur News: वक्फ जमीन पर कब्जे की जांच रिपोर्ट भेजी

Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Investigation report on encroachment of Waqf land submitted.
जलालाबाद। गांव सिकंदरपुर अफगानान में वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे खुर्द-बुर्द करने के आरोप की जांच रिपोर्ट सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त ने अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को भेजी है।
विज्ञापन

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठवले) के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शुक्ला ने शिकायत कर गाटा संख्या 98 की वक्फ भूमि पर रास्ता बनाकर उसे खुर्द-बुर्द करने और बेचने का आरोप लगाया था। सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त प्रसून राय ने बताया कि दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed