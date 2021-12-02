Shahjahanpur News: वक्फ जमीन पर कब्जे की जांच रिपोर्ट भेजी

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रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठवले) के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शुक्ला ने शिकायत कर गाटा संख्या 98 की वक्फ भूमि पर रास्ता बनाकर उसे खुर्द-बुर्द करने और बेचने का आरोप लगाया था। सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त प्रसून राय ने बताया कि दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट बोर्ड को भेजी है। संवाद

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जलालाबाद। गांव सिकंदरपुर अफगानान में वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर उसे खुर्द-बुर्द करने के आरोप की जांच रिपोर्ट सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त ने अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ को भेजी है।