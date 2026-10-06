Shahjahanpur News: जन्मदिन पार्टी में घुसकर मारपीट, फायरिंग कर तमंचे की बट मारकर युवक के छह दांत भी तोड़े

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मनीष शर्मा ने बताया कि रविवार को उनकी भतीजी श्रव्या शर्मा का जन्मदिन था। घर में पार्टी चल रही थी। रात करीब साढ़े दस बजे मोहल्ले का कन्हैया और अभिषेक अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।मनीष के अनुसार कन्हैया ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया और उनके मुंह पर तमंचे की बट मार दी। इससे उनके छह दांत टूट गए। बीच-बचाव करने पहुंचे चचेरे भाई पंकज को भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटा। सूचना पर यूपी-112 पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।