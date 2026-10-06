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Shahjahanpur News: जन्मदिन पार्टी में घुसकर मारपीट, फायरिंग कर तमंचे की बट मारकर युवक के छह दांत भी तोड़े

Tue, 06 Oct 2026 12:58 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:58 AM IST
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Intruders barged into a birthday party, engaged in a physical altercation, opened fire, and knocked out six of a young man's teeth by striking him with the butt of a country-made pistol.
शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला महमंद जलालनगर में रविवार रात जन्मदिन पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। आरोप है कि एक युवक पर तमंचे से फायर करने के बाद उसके मुंह पर तमंचे की बट मारकर छह दांत तोड़ दिए गए। बीच-बचाव करने आए उसके चचेरे भाई को भी लाठी-डंडों से पीटा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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मनीष शर्मा ने बताया कि रविवार को उनकी भतीजी श्रव्या शर्मा का जन्मदिन था। घर में पार्टी चल रही थी। रात करीब साढ़े दस बजे मोहल्ले का कन्हैया और अभिषेक अपने साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
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मनीष के अनुसार कन्हैया ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया और उनके मुंह पर तमंचे की बट मार दी। इससे उनके छह दांत टूट गए। बीच-बचाव करने पहुंचे चचेरे भाई पंकज को भी आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटा। सूचना पर यूपी-112 पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
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घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सीओ सिटी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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