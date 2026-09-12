Shahjahanpur News: भैंसटा विद्युत उपकेंद्र के पास इंसुलेटर फटा, आठ घंटे गुल रही बिजली

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शुक्रवार सुबह दस बजे लाइन ब्रेक डाउन होने के बाद आपूर्ति बाधित हो गई। आपूर्ति बहाल करने के लिए बिजली कर्मचारी सुबह से ही फाॅल्ट तलाशने और इंसुलेटर व तारों को दुरुस्त करने में जुटे रहे। शाम करीब छह बजे बिजली आने पर राहत की सांस ली।अधिशासी अभियंता ग्रामीण एके मिश्रा ने बताया कि लाइन में फॉल्ट आने पर बिजली प्रभावित रही थी। तेजी से कार्य कराकर आपूर्ति को बहाल करा दिया।पुलिस लाइन फीडर एक घंटे रहा बंदशाहजहांपुर। निगोही रोड उपकेंद्र के पुलिस लाइन फीडर की आपूर्ति शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे फेल हो गई। स्टाफ ने प्रयास कर करीब एक घंटे बाद आपूर्ति बहाल कर दी। इसी तरह सिटी पार्क उपकेंद्र की 33 केवीए लाइन पर मरम्मत कार्य के चलते सुबह 10 बजे बिजली आपूर्ति बंद की गई। करीब 12:42 बजे आपूर्ति बहाल हो सकी। इससे आसपास के इलाकों में करीब पौने तीन घंटे तक बिजली बाधित रही। संवादसिसोरा सिसोरी में पांच दिन से बत्ती गुलबंडा। ट्रांसफॉर्मर खराब होने के कारण सिसोरा सिसोरी गांव में पांच दिन से बत्ती गुल है। कई बार शिकायत करने पर भी ट्रांसफॉर्मर नहीं बदले जाने से ग्रामीण बेहद परेशान हैं।गांव के रामपाल, राजू, अनुज कुमार, सुमित कुमार, सरबजीत, जयवीर सिंह, भगवान शरण आदि ने बताया कि विद्युत निगम पुवायां डिवीजन के अधिशासी अभियंता को प्रार्थनापत्र देकर बताया जा चुका है कि गांव में 25 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर ओवरलोडिंग से आए दिन खराब हो रहा है। उनसे 100 केवीए का ट्रांसफाॅर्मर लगवाने के साथ वर्षों पुरानी लाइन के जर्जर तार बदलवाने की मांग की गई है।विद्युत निगम के एसडीओ मनीष चंद्रा के अनुसार इस बारे में क्षेत्रीय अवर अभियंता से बात करके गांव में बिजली आपूर्ति जल्द शुरू कराने को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। संवादआज एक घंटे बाधित रहेगी कई इलाकों की बिजलीशाहजहांपुर। 220 केवीए उपकेंद्र पर 33 केवीए मेन बस की मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को सुबह आठ से नौ बजे तक शटडाउन रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति पूर्ण या आंशिक रूप से बाधित रहेगी।विद्युत पारेषण खंड के कार्यवाहक अधिशासी अभियंता मोहम्मद सऊद के अनुसार, शटडाउन के दौरान 33 केवीए अटसलिया, बहादुरगंज, रोजा, हथौड़ा, निगोही रोड, सिंधौली, बंकाघाट, उपेंद्र सोलर और एमईएस उपकेंद्रों की बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना है। संवाद